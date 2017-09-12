愛心警助貧困獨老 高中同學響應「逗陣做」

順叔租的房子很簡陋屋頂漏水，他指著上方說「我用臉盆接水」，陳文忠（右）心疼地說「我來幫你修」。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-12 21:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯警分局交通小隊警員洪逢彬，調離派出所近1年，仍每月帶民生用品探視昔日管區內的兩位獨居老人，他的同學草鞋墩愛心協會總幹事陳文忠得知後怪他「攏嘸揪」，今日由洪逢彬帶路，陳文忠扛著4大麻袋的民生用品，送給順叔和阿枝姨，並表明要幫順叔修理漏水的屋頂。

從警24年的草屯警分局交通小隊警員洪逢彬，近1年前調分局交通小隊，前23年都在派出所工作，兩年多前得知轄區內有位75歲的「順叔」和72歲的「阿枝姨」獨居，能靠低收入戶補助過活，洪逢彬當時留了自己的手機號碼，請他們有需要就打電話給他，但兩人始終沒有打過電話。

「他不找我，就我主動去關心」，洪逢彬兩年多前開始每月放假就帶點白米或是民生用品，去探視順叔和阿枝姨，即使調到交通小隊也未中斷。

洪逢彬的愛心感動很多人，包括他的高中同學陳文忠，擔任草屯鎮農會理事長及草鞋墩愛心協會總幹事，他責任老同學「做善事攏嘸揪」，今日利用空檔，帶著4大麻袋探視這兩位老人，看到順叔的天花板一下雨就漏水，還自己放了臉盆在天花板接水，當場表明「叔仔，我會來幫你修理」。

阿枝姨很知足，直稱「自己沒有缺什麼」，看到陳文忠和洪逢彬，一直要他們到家裡聊天，也不斷地說：「很感謝管區ㄟ一直來關心我」。