4000件館藏看光光 奇美博物館：免費！

奇美博物館發揮共享觀念，4000多件展品，網路上都可直接觀賞。（記者黃文瑜翻攝）

2017-09-12 19:36

〔記者黃文瑜／台南報導〕奇美博物館日前推出「720度虛擬實境導覽」的服務，民眾上網就能一看再看，觀賞4000多件作品通通免費，讓民眾大飽眼福。

奇美博物館表示，為了實踐奇美集團創辦人許文龍先生的「共享」精神，讓更多人可以看見精典之作，館方不斷創新，希望讓大眾都能觀賞，因此特別邀請Google街景授權團隊進行館內外之Google環景拍攝，公開全部常設展廳，推出後獲得熱烈迴響。

為了進一步讓民眾輕鬆瀏覽，奇美博物館官網近期運用Google環景延伸建置了進階版功能，不但將館區各個空間清楚標示，同時提供展廳、展品的說明，民眾只要進入官網，點選「參觀」頁面裡的「720度虛擬實境導覽」，不用再以滑鼠滾輪「走」上虛擬的樓梯空間，而是可以直接點想進的展廳，還能將作品放大縮小觀賞，所以作品都能細細品味。

「館內還是不能拍照」，奇美博物館副館長廖婉如提醒，虛擬實境公開不代表館內就此開放拍照，目前館內仍然是禁止攝影的，主要非為門票收入或是展品曝光，而是維持參觀品質及安全，環景服務可不受時空限制自由上網欣賞，希望多少滿足民眾想拍照的欲望。