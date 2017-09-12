台北小確幸！焚化廠售電回饋 發垃圾袋抵價券、超商商品卡

2017-09-12 19:37

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局今天說，台北市焚化廠新增售電回饋，將採「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」各半發給，發放對象為內湖、南港、文山、士林及北投區5個焚化廠回饋地區今年6月30日在籍里民，合計123萬市民受惠，預定於9月20日起配送至協助發放的里辦公處，11月20日截至受領。

台北市去年1月13日公告修正「垃圾焚化廠回饋地方自治條例」，增加「售電及代處理垃圾收入回饋」，每焚化1公噸垃圾提列100元，以各回饋區設籍人數分配，直接回饋里民。

環保局說，為兼顧回饋地區民眾使用專用垃圾袋及採購日常用品需求，因此發放「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」各半，對象為內湖、南港、文山、士林及北投區等5個焚化廠回饋地區今年6月30日在籍里民，合計123萬市民受惠。

環保局說，按各回饋區而言，每人領取的「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡優惠面額」，內湖區、南港區均同，分別為35元及38元；文山區分別為90元及99元；北投區、士林區相同，分別為65元及71元。

環保局說，預定於9月20日起陸續配送至協助發放的里辦公處，發放至11月20日止，實際發放細則仍以里辦公處公告為準。詳情可上環保局網站「直接回饋資訊專區」查詢，或撥打1999轉7258、7290或7307環保局廢棄物處理管理科洽詢。