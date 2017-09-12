奇了！柚樹上金蟬脫殼 成群結隊排整排

柚子樹上排成一成排的蟬殼，令人稱奇。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-09-12 18:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋節吃柚子，上週議員沈佑蓮助理韋世萍到大坑柚子園勘查水利工程，發現柚子樹上有成排的蟬爬上樹，仔細一看竟是金蟬脫殼，蟬殼整齊劃排隊，覺得很有趣，放上臉書也讓網友嘖嘖稱奇，昆蟲系教授指出，蟬羽化時間頗為一致，幼蟲從地下陸續上樹脫殼，成群的蟬殼並不罕見，列成排真是滿恰巧的！

韋世萍說，這棵金蟬脫殼的西施柚，結實累累，樹高2、3公尺排滿了蟬殼有10幾20隻，整齊畫一排列，感覺像排隊上樹脫殼，讓人驚奇，放上臉書共賞，也引起網友討論說「真有規矩還排隊也！」、「好有秩序喔！」、「沒想到金蟬脫殼是這樣！」

中興大學昆蟲系教授路光暉說，蟬的幼蟲生在土裡吸食植物根系的汁液綠生，經過四至五次的蛹化成為老熟若蟲會從地下出，爬上樹羽化，脫殼身上的舊表皮，可能是同批的蟬，羽化時間一致，疑在同一晚有多隻羽化，陸續爬上樹找空位，停下來羽化，就成了成群排隊的蟬殼的有趣景象。

路生暉也說，蟬依種類不同，壽命約2至5年，幼蟲時間在地下生活2、3年，最後一次要羽化才爬上樹變成蟲，開始交配、產卵，經數週、數月完成任務就死亡，夏天常聽到蟬鳴，這是蟬求偶，現在初秋已快到末期，會產卵在樹上（多在樹皮內），卵自行孵化後若蟲破卵後鑽入土裡生活。