中颱泰利逼近 13日停班、停課一覽表（不斷更新）

中颱泰利持續逼近台灣北部海面，氣象局今天（12日）下午2點30分已發布海上颱風警報，預計明天（13日）凌晨2點30分發布陸上颱風警報。（中央氣象局）

2017-09-12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利持續逼近台灣北部海面，氣象局今天（12日）下午2點30分已發布海上颱風警報，預計明天（13日）凌晨2點30分發布陸上颱風警報。

氣象局指出，泰利颱風路徑持續偏北，暴風圈半徑有擴大的趨勢，接近台灣時強度有機會達到中度颱風上限，預估將在台灣北部及宜蘭地區帶來較大雨勢。北北基地方政府表示，將在今晚10點前宣布13日上班課情形。

以下為13日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：晚間10點前宣布。

台北市：晚間10點前宣布。

新北市：晚間10點前宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

【中部】

台中市：明天照常上班、上課。

彰化縣：明天照常上班、上課。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：尚未宣布。

嘉義市：尚未宣布。

【南部】

台南市：尚未宣布。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：明天照常上班、上課。 慧燈中學11點後停班2天、中道中學下午2點30分後停班2天。

花蓮縣：明天照常上班、上課。

台東縣：尚未宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主