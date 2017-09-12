中颱泰利逼近 13日停班、停課一覽表（不斷更新）

2017-09-12 20:03
中颱泰利持續逼近台灣北部海面，氣象局今天（12日）下午2點30分已發布海上颱風警報，預計明天（13日）凌晨2點30分發布陸上颱風警報。（中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利持續逼近台灣北部海面，氣象局今天（12日）下午2點30分已發布海上颱風警報，預計明天（13日）凌晨2點30分發布陸上颱風警報。
氣象局指出，泰利颱風路徑持續偏北，暴風圈半徑有擴大的趨勢，接近台灣時強度有機會達到中度颱風上限，預估將在台灣北部及宜蘭地區帶來較大雨勢。北北基地方政府表示，將在今晚10點前宣布13日上班課情形。
以下為13日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：晚間10點前宣布。
台北市：晚間10點前宣布。
新北市：晚間10點前宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
【中部】
台中市：明天照常上班、上課。
彰化縣：明天照常上班、上課。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
【南部】
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
【東部】
宜蘭縣：明天照常上班、上課。慧燈中學11點後停班2天、中道中學下午2點30分後停班2天。
花蓮縣：明天照常上班、上課。
台東縣：尚未宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主