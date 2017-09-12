泰利颱風來襲 交通、活動異動一覽表（不斷更新）

2017-09-12 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風持續逼近台灣，氣象局在今（12）日下午2點30分已發布海上颱風警報，預計明（13）日凌晨2點30分將發布陸上颱風警報，部分航班及船運也因此取消或停航。

◎交通異動資訊◎



泰利颱風進逼 長榮、立榮航班異動

長榮航空、立榮航空宣布，明（13）日往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。國內線松山出發航班中午12:00以後全數取消。松山往返台東、花蓮航班全日取消。台中往返南竿航班全日取消。

中颱泰利進逼 遠航明日航班異動

遠東航空國內航線松山出發下午3點以後取消，台中及高雄出發正常。

國際航線部分，高雄─成都航班正常，桃園─峴港航班FE301提前3小時至下午3點起飛，峴港─桃園航班FE302延後至9月14日上午7點起飛。

泰利颱風進逼 華航明日航班異動

華航國際線班機異動，13日取消航班：CI-120/121 桃園-琉球來回航班。CI-124/125桃園-石垣島來回航班改時。

泰利颱風影響 國泰航空、AirAsia明後天部分航班取消

明（13）日由香港飛往台北共有5航班取消，分別為CX470/402/464/468/408/，至於後（14）日台北飛香港也有5航班取消，分別為CX463/465/407/403/469。

AirAsia也宣布，13日將取消Z2 128 馬尼拉-台北航班，14日則取消Z2 129 台北-馬尼拉航班，其他班機目前則是正常起降。

華信航空：

國內航線：高雄-花蓮、台北-台東14:00以後取消。

台北-金門 16:00 以後取消。

高雄-馬公 15:00 以後取消。

馬公-台北 18:00 以後取消。

台中國際、兩岸航線：台中-琉球班機 AE282/283 延後26小時起飛，其他國際、兩岸航班維持正常。

台灣虎航：

IT-230 桃園-沖繩那霸取消。

IT-231 沖繩那霸-桃園取消。

其餘航班皆正常運作。

中國南方航空：

9月13日共取消7條航線14個航班：

CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北。

CZ3018/CZ3017 台北-長沙-台北。

CZ3026/CZ3025 台北-張家界-台北。

CZ3096/CZ3095 台北-浦東-台北。

CZ3020/CZ3019 台北-桂林-台北。

CZ3052/CZ3051 台北-長春-台北。

CZ3014/CZ3013 台北-大連-台北。

9月14日台北往返9條航線、18個航班全數取消，高雄正常起降。

☆船運停航☆

泰利颱風來勢洶洶 今、明共66船班停航

交通部航港局指出，今（12）日共計4航線、12班次停航。而截至目前，明（13）日已有10條航線、共計54班次停航。

◎其他◎

泰利襲台發海警 玉山撤離近300山友

玉山國家公園管理處為防止颱風對山友造成危險，隨即公告禁止入園，並勸阻、撤離62隊、289名山友，另有長程路線共4隊18人將就地避難，待颱風過境後再下山。