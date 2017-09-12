檢討台南治水 議會要求副市長專案報告

2017-09-12 20:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕「治水」是台南市府近幾年施政的重點項目，也投入大量的經費和人力；為此，議員今日提議應該舉辦一場治水專案報告，讓市民了解治水成效和經費執行率等面向，於是排定由副市長吳宗榮和水利局於10月16日前往議會說明治水工作，接受議員質詢。

台南市議會今日進行第二屆第六次定期大會的第一次程序委員會，國民黨籍議員蔡育輝認為，應該在9月22日、市長李孟諺進行施政總報告時，加開一場治水專案報告，讓市民了解治水規畫和未來展望；對於治水一事，蔡不客氣地說「成效真的很好嗎」，中央這幾年補助250多億，市府也花費3百億左右，但光是他在新營開設的工廠這幾年就淹了好多次，「難道辦一個報告很難嗎」，別像前市長賴清德一樣報告完就要離開。民進黨籍副議長郭信良也同意增設報告，畢竟治水預算越來越多，應該要說清楚成效或預算執行率，以及未來的規劃；他以安南區安中路逢雨必淹為例，強調市府該針對易淹水地區提出解決方案。

對此，議員唐碧娥和林宜瑾表示，不需再多加專案報告的議程，只要在施政總報告中增強對於治水的篇幅或擴大專章處理即可；對此，郭信良反對，認為此舉會模糊整個施政報告。最後，與會成員協議由吳宗榮及水利局在10月16日早上前往議會報告。