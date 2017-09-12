蘆洲停車位不夠用 民代催生公園地下停車場

新北市蘆洲區中原公園。（記者李雅雯攝）

2017-09-12 19:02

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區光華路、中正路185巷一帶多為老舊公寓社區，苦缺停車空間，新北市議員李倩萍認為可在相對鄰近的中原公園闢建地下停車場，今天下午召集相關單位人員前往現場了解；新北市政府交通局停車管理科人員將對該提案進行評估，10月初將先提評估報告。

李倩萍指出，長期接獲光華路一帶的居民陳情社區缺乏停車空間問題，周邊私人停車場也僅兩處，民國100年時就曾經提案中原公園闢建地下停車場，當時市府單位以經費不足打回票，停車空間不足問題直到現在仍未能解決，初步會勘場地，提供意見給市府單位做評估。

交通局停車管理科人員指出，闢建地下停車場前需要先做周邊停車狀況調查，初步了解闢建的可能性，該部分會在10月初提出，目前用於闢建停車場的「新北市停車場作業基金」（一般代稱：停管基金）已是「入不敷出」狀態，長期透支，有否經費來源也需考量。

不過光明里長陳文良對於闢建地下停車場則有不同看法。陳文良認為，中原公園樹木眾多、綠蔭環繞，也是地方居民相當喜歡的休憩空間，一旦做了開挖工程，恐將就破壞這片綠景，「民眾是很在乎樹木的啦」。陳文良對於闢建地下停車場持保留意見。李倩萍對這部分則說，若爭取到經費闢建地下停車場，會盡量做樹木就地保留，或按規定做樹木移植。