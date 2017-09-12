中橫公路易落石 公路總局盤點34處危險路段

中橫公路落石頻傳，公路總局今年盤點出34處易落石危險路段進行改善。（記者王峻祺攝）

2017-09-12 18:16

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線中橫公路174.45公里處，9日發生落石意外，造成日籍單車騎士身受重傷，公路總局雖在今年盤點出轄內34處易落石路段，迄今已改善19處，但似乎仍有「漏網之魚」，近期內將再以空拍機具勘查高處山壁岩層覆蓋情形，並研擬工法進行後續相關保護工程，盼能有效降低落石致災率。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段，自100年起派員調查出中橫太魯閣口至天祥路段，總計37處路段易崩塌，雖經逐步改善，但因岩層地貌不穩，加上峽谷午後常有雷陣雨、溫差大，導致土石熱脹冷縮極易鬆動，致災率仍居高不下。

來自日本靜岡縣的35歲單車騎士白井寬之，9日騎乘單車行經九曲洞西端隧道口時，當場被逾200公尺高山壁掉落的石塊砸中，造成頭部撕裂傷，送醫急救因傷重昏迷，迄今仍在加護病房觀察。

洛韶工務段長張宇博說，中橫沿途山壁雖多為片岩，但出事地點近幾年已無發生過落石，經調查後石塊來自於山壁較高處，目前雖被列入單一突發事件，但為了安全起見，還是必須啟動空拍機具，勘查全區更高處的岩壁狀況，並研擬工法進行相關保護工程。

他說，中橫每逢颱風、豪雨及地震過後，山區落石頻傳，今年盤點出34處易崩塌及落石路段，進行年度落石防護及邊坡保護工程，迄今已改善19處、施工中10處及規劃中5處，其中布洛灣隧道預計10月中竣工，白沙橋災害路段改線復建工程則於明年元月完工。

張宇博強調，位於燕子口災害路段改善工程內，所新建的雙車道布洛灣隧道目前已開放通車，但因內部還有相關配電及路基工程尚未完成，雖提前放行，仍預計10月15日正式竣工；另連接白沙橋災害路段的隧道則已打通，東、西端橋梁也正進行橋面鋪設，預計明年初就能順利通車。

太魯閣國家公園管理處也於105年起編列8億3千多萬元的經費，作為落石解決因應方案計畫，除推動山月吊橋興建，分流遊客及車潮外，九曲洞、燕子口及長春祠等步道也陸續進行安全工程施作，盼能提前加強防災、減災與避災的落石因應措施。