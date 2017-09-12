繳健保費 手機掃描QR- Code就搞定

2017-09-12 18:25

〔記者林惠琴／台北報導〕健保費也可以用QR-Code繳囉！衛福部健保署今日宣布，將首度啟用QR- Code繳費機制，包括第六類地區人口、外傭雇主等保險對象，只要利用行動裝置掃描繳款單上的QR-Code後，即可透過活期帳戶或信用卡完成繳費，不必再出門跑一趟了。

健保署表示，每月例行會郵寄健保費繳款單及育嬰繳費單等，9月中旬陸續收到最新的繳費單，均會增列QR-Code，民眾可利用行動裝置內建或自行下載QR-Code掃描軟體，掃描視窗對準繳款單上的QR-Code，即連結至「全民健康保險健保費繳納專區」，再確認應繳保費金額無誤，並選擇扣款方式，依照該畫面指示操作，即可完成線上繳費流程。

健保署指出，保險對象掃描QR- Code繳費方式，並不需事前綁定信用卡或金融機構帳戶，因此在公所加保的被保險人及外傭雇主可使用本人任一活期帳戶或信用卡繳費外，公司行號也可使用企業存款帳戶或負責人信用卡繳費。

目前民眾繳納健保費，除了提供金融機構臨櫃繳費、金融機構存款帳戶或信用卡約定轉帳扣款、自動櫃員機ATM及便利商店繳費等管道外，也陸續增設網路銀行ATM、網路活期存款帳戶（ebill全國繳費網）轉帳、網路信用卡（e政府平台）及「健保快易通」APP行動櫃檯等支付管道。