豎琴獵人偏鄉演出 吉貝耍揚幸福樂音

吉貝耍國小學童試彈豎琴，在李哲音不斷鼓勵下放膽撥弦，雖然感覺手指好痛，卻說有機會也很想學。（記者王涵平攝）

2017-09-12 19:18

［記者王涵平／台南報導］「豎琴獵人」豎琴家李哲音今至吉貝耍國小演出，師生沉浸悠揚樂音，學童紛紛好奇體驗豎琴，音樂種子在偏鄉萌芽。

李哲音前進百所偏鄉學校演出，源自有豎琴教父之稱的父親李武男推動豎琴文化的夢想，豎琴工廠雖因父親身體狀況不佳而關閉，但延續父親夢想，選擇100場偏鄉免費演出，希望把豎琴聲音帶到台灣每個角落，在吉貝耍國小是第94場。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，偏鄉學童學習多元樂器的機會少，校內除實施校本課程，配合吉貝耍夜祭融合戲劇及舞蹈表演，近年校內音樂風氣盛行，更與原住民學校進行校際交流，參與各項大型活動表演。

「李哲音豎琴獵人」粉絲專頁發起集滿500個讚，就免費到校辦講座，學校立即提出申請，透過全體師生及粉絲按讚，終於達成心願。

李哲音今天帶著大、小豎琴到校與小朋友交流，透過日本動畫「天空之城」主題曲、歌手田馥甄的的「小幸運」等多首學童熟悉的曲目，立刻拉近與學童的距離，溫柔的豎琴音樂，讓學童直說好舒服。

學生試彈豎琴時，一開始小心翼翼摸弦，在李哲音不斷鼓勵下放膽撥弦，雖然感覺手指好痛，卻說有機會也很想學。