身懷10萬卵冒險過馬路 墾丁公路貼心保護陸蟹媽媽

2017-09-12 18:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕墾丁國家公園有很多陸蟹媽媽要跨越公路到海濱產卵，每隻陸蟹媽媽身負10萬顆卵，卻常在跨越馬路時命喪疾駛而過的車輪下，成了被壓扁的「蟹餅」。交通部公路總局設計了阻絕陸蟹通過的帆布圍牆，另於箱涵配置梯繩，再安排特定路段交通管制，引導陸蟹安全至海中產卵，陸蟹死於非命的機率大大降低。

道路開發對台灣野生動物造成移動障礙及路死，為保護墾丁陸蟹產卵期間，必須從陸上棲息地跨越省道至海中產卵，公路總局今年與清華大學教授曾晴賢合作，於台26線39.75k（香蕉灣路段）箱涵前後100公尺沿著側溝架設帆布圍牆，陸蟹無法攀爬帆布光滑面，無法由此穿越馬路；另利用陸蟹喜愛攀爬粗糙面特性，於箱涵配置梯繩，引導陸蟹安全至海中產卵；8月以來，陸蟹「路殺率」已從105年7.5%降到今年1.22%。

根據陸蟹研究學者劉烘昌在98年與99年調查發現，墾丁國家公園範圍內海岸林及溪流共發現蟹類7科39種，其中台26線香蕉灣－砂島路段，1公頃面積內高達20幾種，擁有世界上最高歧異度的陸蟹組成區域。

公路總局副總工程司李忠璋表示，每隻陸蟹媽媽回海中產卵時，都身負10萬顆卵以上，每壓死一隻對陸蟹族群都是很大影響；以往未實施相關保護措施時，陸蟹產卵季的早晨，居民都要去路上清一塊塊被車輛壓扁的「蟹餅」。

公路總局與墾丁國家公園管理處從今年8月起，於台26線省道39.5k至41.5k進行交通管制，採4線道縮減為2線道管制措施，管制時段內每間隔10分鐘全面封閉道路10分鐘，開放通行時再由工務車為前導車，將車速控制在時速30公里以下，讓陸蟹媽媽能安全穿越道路。