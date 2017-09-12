情侶要買鳳梨酥 導航卻帶他們進鳳梨田

林姓男子駕駛的銀色轎車陷在鳳梨田中，警方聽見有挖土機在附近施工的聲音，立刻請挖土機駕駛協助車輛脫困。（記者曾迺強翻攝）

2017-09-12 17:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉鳳梨遠近馳名，連帶帶動鳳梨酥商機；有民眾遠從高雄市驅車前來民雄買鳳梨酥，卻因太過依賴衛星導航，誤把車輛駛入剛翻土後的鳳梨田，動彈不得，警方趕緊請在附近施工的挖土機幫忙把轎車拖往平面道路，才脫困，結束導航迷航驚魂記。

20歲林姓男子9月9日下午2點偕同女友驅車到民雄遊賞，原要順便買鳳梨酥當伴手禮，因路況不熟，全程依賴導航機指引方向，他們行經松山村後山路段時，未注意前方已經沒馬路，開進剛翻土且雨後相當鬆軟的鳳梨田，欲倒車後退，車輪卻不斷空轉，當場動彈不得。

由於適逢鬼月，林某看到週遭荒涼一片、四下無人，嚇得趕緊報案，民雄警分局北斗所派出所副所長吳明誠、替代役男歐信宏到場後，原要在巡邏車上綁尼龍繩，另一段綁住受困車輛的拖車勾，以拖帶拉拉出田裡，卻因轎車車輪陷入太深，無法脫困。

正當一籌莫展之際，吳明誠聽見有挖土機在附近施工的聲音，立刻請挖土機駕駛協助，車輛脫困後，警方將他們引導下山，結束一場GPS迷航驚魂記。