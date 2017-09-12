「曲馬多」止痛藥對幼童恐有嚴重副作用 食藥署示警

2017-09-12 17:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕醫師處方止痛藥常見的「曲馬多（Tramadol），又稱特拉嗎竇」成分，被美國食品藥物管理局發布可能造成兒童呼吸抑制；我國食品藥物管理署今天宣布，將提醒醫師開立這項處方藥時，應謹慎用於未滿12歲的兒童。

曲馬多（Tramadol）是一種止痛藥、屬於處方藥，藥效較強的的止痛藥，需醫師開立處方箋才能使用。

食藥署發現國際上發布的藥品訊息時發現，兒童時恐出現呼吸系統異常等不良反應，經風險評估後，公告含該成分的藥品應謹慎使用於未滿12歲兒童及特殊情形的病人。

食藥署副組長祁若鳳說，目前國內沒接獲18歲以下幼童或青少年使用這藥品後，發生嚴重呼吸系統不良反應的通報案例，但美國、歐洲、加拿大等國家都已對此藥品發出警語，因此決定對此藥物進行風險評估，確保民眾用藥安全。

祈若鳳說，未滿12歲兒童、未滿18歲的扁桃腺及腺樣體切除術後止痛，以及肥胖、或具有阻塞型睡眠呼吸中止症、或嚴重肺部疾病等情形的病人，都會提醒醫師開藥給這類患者時要謹慎。

食藥署有「藥物安全資訊主動監控」機制，有藥物不良反應通報系統，若懷疑因使用、服用藥品導致不良反應時，可通報全國藥物不良反應通報中心，專線02-23960100。