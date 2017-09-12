原民傳統領域土地劃設 第一階段268部落申請

原民傳統領域調查圖照。（原民會提供）

2017-09-12 17:31

〔記者林彥彤／台北報導〕原民會今天公布計畫第一年劃設範圍已高達部落數的3分之1，其中原本不認同的邵族，也因土地開發案而同意劃設土地的必要性。原民會強調，申請劃設才可保障族人對於開發案的參與權益。

原住民傳統領域土地劃設申請已於8月31日截止受理，今年度申請劃設範圍包含魯凱族、阿美族、鄒族等15個民族、31個鄉鎮內的268個部落的傳統領域土地範圍，總計已高達部落數的3分之1。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，過去針對原住民土地可分成原住民保留地和傳統領域兩種，前者有地籍明確的定義，但後者就因無明確定義而有爭議。

因此「原住民族土地或部落範圍土地調查及劃設計畫（以下稱劃設計畫）」就是希望明確的劃出傳統領域，當碰到重大開發案時，無論經濟價值高或低，當地族人就可以行使諮商同意權。

夷將‧拔路兒舉例，過去邵族原本不認同此項辦法，但諸如早期日月潭向山觀光旅館、近期孔雀園等BOT開發案中都可見爭議，也因此族人轉而積極組成劃設小組，為的就是希望未來再有開發案時，必須諮詢族人的意見。

夷將‧拔路兒說，一旦劃設的土地若有開發案就必須通過當地族人們同意，可避免諸如花蓮亞泥展延案、美麗灣等事件發生。

還未申請的族人仍可於明年或其他年度申請劃設計畫。有關計畫及制式表單內容可至原民會官網查詢。