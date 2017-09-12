台東台九線首次環評 關山月眉路段下次再審

2017-09-12 17:28

〔記者譚偉晟／台北報導〕針對公路總局規劃拓寬台九線台東部分路段的計畫，環保署於九月十二日舉辦環評初審，針對新闢道路位於地質敏感區可能需要注意的地方進行討論。其中在對居民衝擊較大的關山鎮月眉路段，目前公路總局準備了三套方案進行報告，將會依照這次委員提供的意見進行修改並提供再審。

公路總局指出，為了解決台九線容易塞車與時常出現肇事狀況的問題，計畫在池上到賓朗之間的路段，進行道路拓寬工程或是新闢道路，藉此解決往來台東地區車輛容易卡在台九線的狀況。

其中先前受到關山鎮居民專注的月眉路段新闢外環道，公路總局目前已研擬三套方案，會在進行討論確保整體的衝擊降到最低，不過對於居民希望新闢道路可以延伸三公里再轉向的想法，公路總局有提到這會導致新闢道路必須經過高路堤，此外該方案還是會遭遇到月眉建物的拆遷，因此還必須再討論。

在其他路段新闢與拓寬的環評上，由於比較沒有影響到居民的權益，因此爭議不高。不過環評委員之一的中央大學博士李錫堤提醒，在鹿野外環道的新闢路線上，由於所處的是地質敏感區域，因此在計畫中的大型橋梁建設，需要考量到抗震能力。此外由於台鐵台東地區正在進行雙軌電氣化，對於台東的交通運輸量勢必有影響，環評委員也建議公路總局應該就這個部分進行評估，了解對整體交通運輸量的影響。

公路總局指出，由於目前台九線台東段多以雙黃線單車道的方式鋪設，由於缺乏中央分隔物件因此很常出現逆向超車、違規肇事的狀況出現，該路段平均每月死傷人數高達十三人。因此公路總局希望透過道路拓寬與新闢道路減少急彎的方式，減少該路段的肇事狀況。而這次計畫中的台九線台東段約為四十六公里，是台灣東部公路改善工程的最後一步。