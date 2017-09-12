颱風未報到 農民先鋪稻防颱

農民為防止颱風帶來大雨，趕緊鋪上乾稻草，防止土壤被沖刷，造成菜苗壞死。（記者陳冠備攝）

2017-09-12 17:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化近日經常有午後雷陣雨，有時還得嚴防颱風侵襲，農民為保護農作，經常想出許多法寶抵禦，彰化縣北斗鎮青農魏見任則循老農經驗，拿出乾稻草，鋪在剛植入的高麗菜苗田上，他表示，稻草可以降低土層溫度，也能防止雨後沖刷，避免土壤病菌侵入苗根，是最天然、方便的防颱措施。

魏見任表示，氣象報導有颱風要來，但承租4分地種植的高麗菜苗沒多久，因此今日一早就帶著自家稻田收割後的乾稻草，鋪在高麗菜苗上，鋪了一個上午才完成，未免強風吹落稻草，還在乾稻草上拉上長繩固定，把災害降低到最少。

28歲的魏見任說，返鄉從農3年多，一開始種的高麗菜經常因高溫曝曬、大雨沖刷土壤、造成菜根染病、枯死等，存活率只有8成，經前輩推薦可用稻草護苗，使用後發現，有鋪乾稻草的菜苗存活率提高至9成5，病蟲感染機會減少也能降低用藥量，而且口感更鮮甜。

魏見任也說，乾稻草除了隔熱防颱作用外，也能剪成6到9公分條狀，均勻灑在田間攪拌入土，分解氮、磷、鉀等有機物質，作為天然肥料提高土壤肥沃度，所乾稻草好處多，目前市價5公斤可賣到將近500元，所以每次家中稻榖收割後稻草都會予以保存。