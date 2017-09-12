老人版營養午餐 宜蘭五結首創「老人餐飲中央廚房」

五結鄉推動老人共餐，每天中午固定在社區據點共食，至今已有12個社區加入中央廚房方案。（記者張議晨攝）

2017-09-12 17:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉爭取寶佳慈善基金會補助，首創「老人餐飲中央廚房」，統一由供膳公司送餐至社區據點，再結合縣府長青食堂，讓全鄉25%的長者享用健康餐飲服務，堪稱老人版的「營養午餐」。

五結鄉65歲以上老年人口有5994人，寶佳基金會今年贊助1522萬，由鄉公所開辦「中央廚房供餐計畫」，委託膳食公司供應3菜1飯的膳食，包含縣府開辦的長青食堂在內，全鄉有12個社區、共1544名長者可享用建康餐飲服務，計畫從今年9月1日起至明年底。

寶佳創辦人林陳海是五結人，事業有成後為回饋鄉里，由基金會提供經費給鄉公所，讓公所籌辦老人膳食的中央廚房。五結鄉長簡松樹表示，未來鄉公所會持續爭取經費，讓更多長者到社區食堂用餐。

寶佳基金會董事長賴進祥表示，農村很多長者因為子女在外工作，中午就隨便吃，甚至沒吃或吃前一晚的剩飯，因此基金會決定開辦老人餐飲中央廚房計畫。賴進祥強調，「營養午餐會永續經營，不但要辦下去，還會增加名額、擴大辦理」。

「老人餐飲中央廚房」每週一至五供應午餐，再由膳食車送至全鄉社區據點。每餐均由專業營養師規劃菜單，有1道主菜及2樣蔬菜，每餐收取20元，用於社區活動使用，也能避免「免費」衍生浪費餐點問題。

鄉公所表示，鄉內很多地方都想開辦長青食堂，但礙於場地作罷。老人餐飲中央廚房」能統一送餐到各定點，再交由志工打菜、取餐，不便出門者則以便當方式送至家門。