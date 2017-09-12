醫病》65歲以上定期看牙不到3成5 缺牙高達近9成

衛生局今召開「銀髮健康 從齒升級」記者會，現場邀請萬華幼兒園與數位長者共同表演「健口操」提倡口腔保健。（圖由台北市衛生局提供）

2017-09-12 16:48

〔記者周彥妤／台北報導〕牙齒是咀嚼食物不可或缺的部位，口腔健康不言而喻，但台北市衛生局今指出，根據統計，北市65歲以上老年人，定期看牙比率不到3成5，缺牙卻高達近9成。

為以寓教於樂的方式提倡口腔保健，衛生局今召開「銀髮健康 從齒升級」記者會，現場邀請萬華幼兒園與3位長者共同表演「健口操」。

台北市牙醫師公會理事長陳日生表示，口腔與牙齒是人體重要器官，隨著年齡增加、身體功能退化，衍生問題包含口腔組織老化、牙齒磨耗、牙周病惡化、牙根齲齒增加或唾液分泌減少而致口臭；但根據調查顯示，北市65歲以上長者，固定看牙比率只有33.2％，但缺牙卻高達89.6％。

陳日生強調，口腔衛生與全身健康息息相關，口腔不健康，易造成長者無法順利咀嚼、吞嚥，繼而營養不良，提升罹患慢性病的風險，輕則影響生活品質，重則引發人體多種系統性疾病。

台北市牙醫師公會特別顧問、台灣口腔衛生學會張進順理事長指出，若能在餐前做「健口操」，透過按摩、輕拍或運動以提升長者的口腔機能，包括臉部及臉頰的體操、舌頭的體操、發音練習、唾液腺的按摩及吞嚥練習等，可加強長者攝食時的吞嚥機能，減緩窒息、誤嚥，甚至是吸入性肺炎，並預防營養不良。

衛生局呼籲，長者養成「餐前做健口操、餐時細嚼慢嚥、餐後潔牙漱口」的好習慣，詳情可至衛生局網站查詢。