中港高中創意交安設計 獲全國高中職金安獎特優

2017-09-12 16:43

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近期發生2名國中生無照騎機車雙載，因車禍致1死1重傷慘劇，讓校園交通安全教育更受重視。中港高中經教育局推薦，參加交通安全教育評鑑，榮獲全國高中職組特優學校金安獎，全國高中職僅3所獲特優，學校用心規劃宣導，讓鄰近童綜合醫院的學校周邊交通亂象改善。

中港高中緊鄰童綜合醫院，就醫患者家屬車輛常停放校園周邊道路，大門前文昌路每到放學時間，都有不少家長騎著摩托車或開車等待接送學生，甚至有併排停車之狀況。

為確實改善交通亂象，校方著手提出相關計畫，包括協請交通局加強設置學校周邊交通號誌及劃設路面標線，並依照學生放學模式，規劃人車分道之路隊路線，於正門兩側設置汽車接送專區，側門則為機車接送專區，讓汽、機車不再擠成一團，有效讓校門口前變得淨空整齊，並提高學生放學安全性，也讓家長接送學生知道哪裡可以停車，更為便利安全。

中港高中校長周文松說，校內設置有交通安全教室、交通安全教育宣導走廊、交通安全標語等設施，亦於校門口LED看板牆播送宣導交通安全事項，鼓勵學生運用創意課程，以「安全帽左右轉警示燈」及「可見後方來車之安全反轉式車門門把」創意發想，參加校外發明展，並且獲得IEYI世界青少年發明展銅牌，獲得金安獎評審委員青睞。

另外，校方贈送愛心安全帽給騎乘腳踏車的弱勢學生，中港高中的交通安全觀念已融入課程教學中，從環境及身教，讓學生養成良好的交通安全觀念及習慣，使得交通安全事件發生降到最低，將良好的交通觀念帶回家中，影響更多人。