太陽閃焰擾動電離層 成大團隊偵測到了

2017-09-12 16:28

〔記者吳柏緯／台北報導〕近日太陽發生近12年以來最活躍的閃焰現象，成功大學與國家太空中心合作研發的「電離層太空天氣預測系統」也成功蒐集到相關的資料。該系統發現，台灣時間9月8日中午起，台灣附近的電離層產生電漿增強效應，而全球性的電漿增強效應則持續到當天晚間。

太空天氣預報對於地球而言越來越重要，目前國際上僅1、2個可以真正預報太空天氣預報系統，都是歷經10年以上發展。成大從2009年起投入太空天氣預測研究，2013年起與國家太空中心合作，2016年成功發展出於太陽風暴期間亦有預報能力的系統。

成大地球科學系教授林建宏表示，9月6日這一波太陽風暴，自台灣時間9月8日中午起對於台灣附近的電離層產生電漿增強效應，並在全球產生電漿增強效應並持續到當天各地晚間，對船隻、飛機、緊急救災用的高頻無線電通訊產生影響，也讓GPS衛星導航產生較大的誤差，但由於此次磁暴並無產生較能影響GPS的太空電漿泡，以及電離層電漿增強效應並不劇烈，因此本次磁暴事件對於台灣影響不大。

林建宏表示，台灣時間9月11日凌晨同一個太陽黑子群又再度發生一次規模類似的巨大閃焰，所幸產生閃焰較上一波更偏離正對地球方向，預測閃焰將於9月13日從旁掠過，地球將可有驚無險再次躲過太陽風暴。

林建宏指出，良好的太空天氣預報系統，讓人類可以立即掌握太空電漿層變化，尤其是要能提早預警電漿泡產生，進而推估對衛星通訊或衛星導航的影響，猶如現行的氣象報告，可以即時得知降雨量、或推估未來幾天的降雨量等。

林建宏說，現在的氣象報告準確度大幅提升，是因為有相對較為充足的觀測資料，平均一天百萬筆以上的資料，但太空觀測的資料一天不到3萬筆，對於太空天氣預報是一大挑戰。