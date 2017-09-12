順利起飛了！ 賽嘉飛行場攜手部落利益共享

賽嘉部落擁有得天獨厚的絕佳氣流，被譽是全亞洲最好的無動力飛行場域。（記者邱芷柔攝）

2017-09-12 16:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今年3月發出全台第1張由官方簽核的無動力飛行場證，但賽嘉部落村民認為，縣府未依原住民族基本法取得部落參與和同意，揚言封山抗議，縣府多次居間協調，今天業者攜手部落舉行簽約儀式，未來每年將把盈餘40%及30萬最低門檻回饋給部落，透過利益共享突破飛行產業發展困境。

賽嘉部落擁有得天獨厚的絕佳氣流，被譽是全亞洲最好的無動力飛行場域，每年冬季吸引逾千名國外飛行好手到賽嘉朝聖，今年屏東率全台之先，讓無動力飛行運動合法化，業者爭取多年終於不需要遊走法規灰色地帶，但一度引起部落強烈反彈。

業者蘇沛倫說，賽嘉被國內外飛友們譽為全亞洲最棒的飛行場，每年吸引國內約2000人次、國外1500人次到賽嘉飛行，取得賽嘉無動力飛行場證後，在傘具認證、教練培訓與人員保險上都會更有保障，攜手地方是發展飛行產業、共存共榮的最佳方式。

經縣府居中協調，今天業者、部落共同簽訂契約，由業者分享每年經營盈餘40%給賽嘉部落共同發展基金，且回饋不得低於30萬元，縣府原民處長伍麗華說，這次的合作具有劃時代意義，是私人分享利益給部落的全國第1例。

部落意見領袖們表示，他們認為飛行傘起降點及其鄰近道路、空域皆為賽嘉部落排灣族的傳統領域，縣府讓業者取得飛行場證，過程未諮商取得賽嘉部落同意或參與，違反原住民族基本法，是非法發照且毫不尊重在地族人的作為，經過多次會議、與業者面對面溝通，大家都相當期待未來地方有更好的發展。

在部落與業者簽約後，今年底至明年1月將迎來第1場由部落族人與私人業者共同辦理的無動力飛行傘亞洲盃國際賽活動，議員車牧薩以也表示，他們不單純是爭取回饋，更重要的是透過飛行場營運，帶動族人努力把部落農產品、手工藝品及人文生態行銷出去，讓部落贏得這個產業發展的主體性，這個願景必須由賽嘉族人一起省思一起努力。