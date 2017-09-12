椰林大道大王椰枯萎 屏東市民關切

屏東素有「椰城」之稱，日治時期保留至今的中正路「椰林大道」，是最具代表性的活招牌（002圖），民眾卻發現部份椰樹有枯萎現象。（記者李立法攝）

2017-09-12 16:20

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市中正路「椰林大道」部份椰樹出現枯萎，引發民眾關切，經屏東市公所通知養護單位公路總局潮州工務段後，已派員處理，不排除是大王椰子周期性的自然循環現象，將針對沿線違規懸掛的廣告物加強清理，若有打釘傷害樹體情事，將蒐證交由主關機關開罰。

屏東素有「椰城」之稱，日治時期保留至今的中正路「椰林大道」，是最具代表性的活招牌，250株大王椰子樹所形成的雙分隔島，也是地方一大特色，目前由公路總局潮州工務段負責養護。

近來民眾發現縣警局與太平洋百貨之間路段的椰樹有枯萎現象，其中一株已經死亡，懷疑是病害所致，擔心蔓延，椰樹上也發現許多釘子，恐加重樹體的負擔，遂向市公所反映。

市公所表示，公所全面禁止中正路懸掛廣告物，更不容許傷害行道樹的行為，椰樹上的釘子可能是早期所遺留，已通知養護單位處理。

潮州工務段表示，根據長期養護經驗，中正路部份大王椰子枯萎，有可能是樹體周期性的自然循環現象，過一段時間後，又再度綠意盎然，但工務段仍會密切注意樹體變化，並派員清除椰樹上所遺留的鐵釘，防止廣告物傷害美麗的椰林大道。