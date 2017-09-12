竹北經國橋下常見髒亂 民眾建議改善、規劃利用

有竹北市民抱怨，連結新竹縣、市的主要橋樑-經國大橋，橋下空地「又髒又臭又亂」，有礙觀瞻，建議主管單位多加利用，整體規劃。（記者廖雪茹攝）

2017-09-12 16:23

［記者廖雪茹／新竹報導］有竹北市民抱怨，連結新竹縣、市的主要橋樑-經國大橋，橋下空地「又髒又臭又亂」，有礙觀瞻，建議主管單位多加利用，整體規劃；縣政府表示，除將加強環境清潔，在保留車輛迴轉空間外，也將評估能否劃設收費停車格。

市民抱怨，竹北市東區人口逐年增加，但生活環境仍有改善空間，像是自強南路的經國橋下，宛如免費大型停車場，也有運輸業者利用橋下空地裝卸貨，但常見遭亂丟垃圾，影響市容觀瞻。

記者實地查看，經國橋下有設置「禁止丟棄垃圾」的警告牌，地上有些空瓶罐。附近居民希望主管單位加強取締，也有人建議劃設收費停車格，甚至規劃類似台北建國花市加以利用，以發揮空間效益。

此地曾為警廣新竹台所有，目前則為新竹縣政府的土地。縣府工務處技正林鶴斯表示，經國橋下主要提供車輛迴轉空間，也有少數民眾臨時停車；橋下目前並無公共設施，將請環保局協助加強環境清潔，避免淪為髒亂點。由於橋下空間不很寬敞，將請交通旅遊處評估是否適合劃設收費停車格。