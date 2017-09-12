教務主任自辦教學研習 老師返課堂讚效果好

陳妙花為老師辦「教學研習」，給老師滿满的正能量。（記者顏宏駿攝）

2017-09-12 16:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年金改革，讓許多軍公教人員不得不延後退休，連帶產生工作倦怠！但彰化縣員林市員東國小教務主任陳妙花反而從中看到教改契機，她覺得老師想提早退休，原因出在大環境改變，但老師的教學心態沒有跟著變，於是她自掏腰包，首開彰化縣「民間版的教學研習營」，每年在暑假舉辦，第1年有220人參加，今年暑假竄升到450人，開學後老師們把研習成果帶到教學現場，發現效果出奇的好。陳妙花這場「民間版的教學研習營」為老師注入滿滿的正能量。

陳妙花從事教職已有30年，課餘時間還到大葉大學修MBA（工商管理碩士），4年前她從老師升任為教務主任，有機會參加縣府教育處主辦的「教學講習」。

陳妙花說，以前當老師像「井底之蛙」按表操課，有時覺得教學非常無聊，她參加「教學講習」後驚覺，「原來可以這樣教」，於是向講課老師索取電話，並邀他們來員東國小演講，師生反應都很熱烈。

她透過「教學講習」認識更多傑出老師，她了解到，老師們很想提早退休是「工作壓力變大」，而壓力變大的原因來自「學生和家長的越來越難應付」，而老師卻沒有跟著改變，一直用以前的方法因應，當然越做越累。

她很想告訴陷入瓶頸的老師「逃避或退出不是辦法，找出教學創意，很多問題都能解決」，於是她利用暑假開辦「民間版的教學研習」，只要是老師都能報名參加。

她把參加的老師分成國、英、數、自、社等科別分組，每次研習長達5天，由經驗豐富的組長帶領，組員分享自己面臨的教學難題，針對這些難題，想出解方，最後形成創意教學法及教案。

陳妙花說，教學也有「心智圖」，例如一篇文章，可以分成哪些子結構，透過樹狀圖，可以了解其中的邏輯，只要你做結構性的教學就可「化繁為簡」，享受跟學子互動的快樂，這其中已有很多成功的經驗。就連如何對付難纏的家長或學生，也有前人留下的經驗分享。

她說，今年暑假前來參加的老師，在開學後都按照研習成果實際下去教，已經有很多老師向她反應「效果很好」，今年寒假，她會再辦「回饋分享研習」，希望透過這個研習會，讓老師們的熱情持續下去。