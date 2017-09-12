不忌諱農曆七月 2阿嬤辦生前告別式

古坑幼兒園退休園長陳秋梅今天參加古坑樂齡中心生前告別式，現場是由她自己布置。（記者黃淑莉攝）

2017-09-12 16:13

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑鄉樂齡學習中心今天舉辦一場別開生面的生前告別式活動，兩位學員開心接受好友們的祝福，現場有歡笑有淚水，場面溫馨感人。

古坑鄉長黃意玲表示，生老病死是人生必經歷程，樂齡中心邀請專業講師鍾秀琴講授「古坑樂齡生命故事繪本」課程，讓學員們透過繪本記錄自己的生命故事，課程也引導長輩們坦然面對生死觀，正視生命的無常與可貴，珍惜生命及把握當下。

古坑公所老人福利所所長高惠美說，老一輩村民對死亡有很多忌諱，排課表時沒注意到生前告別式舉辦日期剛好是在農曆七月，擔心會沒有長輩參加，經過徵詢有2位長輩蘭花姐姐、阿嬤老師主動當主角接受學員們的祝福。

蘭花姐姐是樂齡中心千歲烏克麗麗班班長，回家跟家人說要參加生前告別式，年幼的孫子聽到哭著說不要阿嬤死掉，不要參加告別式，儀式上由一位班員介紹她的生平，講到年輕時辛苦，介紹人哽咽、主角紅了眼眶，接著每位班員獻花及祝福話語，場面溫馨。

阿嬤老師是古坑天主教幼兒園退休園長陳秋梅，抗癌多年，自己佈置今天生前告別式現場，她希望大家是以參加喜宴心情來參加，所以準備了湯圓，她說，對死亡她坦然面對，希望在人生謝幕時親友們能開心笑著送她，分享自己人生故事時，她請烏克麗麗學員幫她伴奏「快樂出帆」，最後學員一起合唱「奇異恩典」送她。