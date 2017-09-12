泰利陸警最快明晨發布 北部山區嚴防局部大豪雨

中颱泰利步步逼近，氣象局今下午（12日）針對中颱泰利發布海上颱風警報。（取自中央氣象局）

2017-09-12 16:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中颱泰利步步逼近，氣象局今下午（12日）針對中颱泰利發布海上颱風警報，隨著暴風圈持續擴大，不排除明天凌晨到清晨發布陸上颱風警報。氣象局預估，泰利仍有增強機會，暴風圈也會持續擴大，明、後兩天最接近東北部海面，對台影響最劇烈，北部山區有機會出現局部大豪雨，且越晚雨勢越大，其他各地則是局部降雨，預計週四下半天過後全台雨勢才會逐漸緩和。

氣象局持續針對泰利颱風發布海上颱風警報，並提醒台灣北部海面、東北部海面及東南部海面（含蘭嶼綠島）航行及作業船隻應嚴加戒備，隨著泰利暴風圈持續擴大，不排除凌晨發布陸上颱風警報。根據下午2點最新資料顯示，泰利中心位於台北的東南東方約810公里的海面上，7級暴風圈半徑已達180公里，預測未來將以每小時21轉18公里速度向西北西前進，中心將穿越北部附近海面，登陸機會小。

預報員林柏東表示，週三開始到下週四，隨著颱風中心越來越靠近台灣東北部海面，北部、東北部有豪雨或大豪雨發生機會，中南部則受到外圍環流及迎風面影響，有大雨到豪雨發生機率，花蓮地區也有大雨到豪雨等級雨勢，請上述地區民眾嚴防強風豪雨，做好防颱準備。

氣象局課長羅雅尹表示，泰利颱風明、後兩天將沿太平洋高壓西南側邊緣移動，原先預期高壓勢力較強，泰利颱風將朝西走，不過今天太平洋高壓持續減弱，預計泰利將持續朝西北西移動，通過台灣東北部附近海面時速度放慢，通過後才會北轉。