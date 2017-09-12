世大運竹市奪牌英雄 市府贈個人專屬公仔

2017-09-12 16:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北世大運風光落幕，新竹市5名選手代表台灣出賽，一舉奪下1金3銀1銅成績，市長林智堅今天勉勵梁宣旼、陳怡瑄、譚雅婷等得獎選手，除了致贈獎牌，還特別打造個人專屬的特製運動公仔，讓獲獎選手都覺得好像、好開心，要持續努力為國爭光。

新竹市游泳選手李炫諺、蔡易霖、射箭選手譚雅婷、陳怡瑄及競速溜冰選手梁宣旼進軍世大運，譚雅婷射下反曲弓女子個人賽銀牌、團體銀牌，陳怡瑄贏得射箭複合弓個人賽銀牌、混雙銅牌，而梁宣旼更逆轉摘金，奪得競速溜冰速度過樁金牌，共1金3銀1銅。

林智堅說，選手的養成與訓練過程很辛苦，例如射箭選手訓練過程中，「雙手因為練習破皮、長繭，冬天因為天氣乾燥，手指頭甚至破皮流血」，選手要克服手指頭流血、長繭的痛苦，非常不容易。

他說，比賽雖只有短短幾分鐘，卻是選手們默默耕耘、「台下10年功」的成果，每一面獎牌都是選手用時間、用汗水、用毅力成就而來，不僅為國爭光，更是新竹市的驕傲。

在競速溜冰速度過樁項目中，逆轉勝一舉拿下金牌的梁宣旼選手說，第一輪比賽雖落後，但秉持「再不拚的話，就沒機會」的決心，加上累積練習經驗，終於成功奪金，期許延續今年的好狀態，明年入選國家代表隊，再戰世錦賽。

譚雅婷說，世大運比賽期間，看到新竹市的鄉親前來加油，相當感動，她將把榮耀獻給新竹市，再戰明年亞運及下屆奧運，為國爭光。

陳怡瑄也說，會持續精進，期盼明年能入選國家代表隊，征戰亞運，爭取榮耀。

市府教育處說，為獎勵選手，今年世大運入選國家代表隊的選手，除了入選獎金2萬元，奪得金牌選手也可獲得獎勵金20萬元、銀牌15萬元、銅牌10萬元，期盼激勵更多選手追求卓越，為新竹市爭光。