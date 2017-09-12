中颱泰利逼近 桃市消防局：避免觀浪、戲水

2017-09-12 16:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中颱泰利逐步逼近台灣，明天凌晨可能發布陸上警報，桃園市消防局呼籲市民做好防颱準備，颱風期間避免到戶外觀浪、戲水，以免發生危險。

桃市消防局表示，請市民備妥手電筒、收音機、行動電話、雨具、飲水及乾糧，避免海邊觀浪、溪邊戲水等戶外活動。

若居低窪地區、山坡地等易發生土石崩塌地點的市民，可先打包好簡單衣物、證件及貴重物品等，遇緊急狀況時，務必配合政府緊急撤離。 市民亦可隨時收看電視或收聽廣播電台的颱風動態，了解最新氣象、淹水潛勢及避難收容等資訊。