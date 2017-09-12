太陽閃焰11日再爆發 成大預測：台灣時間13日從地球旁掠過

2017-09-12 15:53

［記者劉婉君／台南報導］9月6日爆發近12年對地球影響最強的太陽閃焰，引發國際關注，國立成功大學太空天氣預測研究團隊指出，台灣時間9月11日凌晨，同一個太陽黑子群曾再發生一次規模類似的巨大閃焰，所幸較上一波更偏離正對地球方向，預測閃焰將於9月13日，從旁掠過，地球將可有驚無險再次躲過太陽風暴。

成大與國家太空中心合作發展的「電離層太空天氣預測系統」，今年8月底搭載先進電離層電漿探測儀的福衛五號順利升空，可在第一時間大量提供探測太空電離層電漿分佈資料，使研究團隊在太空氣象預測更加準確。成大地球科學系教授林建宏表示，9月6日這一波太陽風暴在台灣時間9月8日中午起至晚間，在全球產生電漿增強效應，但由於此次磁暴並無產生較能影響GPS的太空電漿泡，以及電離層電漿增強效應並不劇烈，因此磁暴事件對台灣影響不大。

林建宏表示，台灣時間9月11日凌晨，同一個太陽黑子群又再度發生一次規模類似的巨大閃焰，所幸產生閃焰的太陽黑子位置隨太陽自轉，更偏離正對地球方向，預測此次閃焰產生的太陽風暴，將從旁掠過地球，並在明天產生較輕微的地球磁暴影響，對於影響緊急救災用的高頻無線電產生影響有限。

林建宏指出，現在的氣象報告平均一天百萬筆以上的資料，準確度大幅提升，但太空觀測的資料一天不到3萬筆，對於太空天氣預報是一大挑戰，福衛五號上太空，將能在第一時間提供台灣大量「太空電離層電漿分佈」以及「電漿泡」觀測資料，太空天氣預報的準確度將更加提升。