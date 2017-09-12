科大新生連3年種樹見證成長 颱風前手栽更有感

2017-09-12 15:52

〔記者張軒哲／台中報導〕各大專院校陸續開學，弘光科大舉辦新生啟航校園文化體驗「一生一樹」的植樹活動，全校大學部各系新生代表親手種下20棵肉桂樹，並在樹前掛上各系的立牌，一起記錄下大學4年的點滴成長，新生們說，在颱風前種下，更象徵風雨生信心的精神。

弘光科大注重永續經營，今年第3年舉辦「一生一樹」植樹活動，新生和校長黃月桂、學務長范煥榮親手種下肉桂樹。校長黃月桂說，她第一次和新生一起植樹，覺得很有意義，3年前入學學生種下的樹苗，原本只有1個人的高度，但是，經過學生細心的呵護照料，有的已經長得比人還高，這代表學生都很用心，要和肉桂樹見證大學4年的成長。

種植前夕，剛好遇上泰利颱風來勢洶洶，學生頂著大太陽，5、6名學生為1組，小心翼翼把樹苗放入植穴扶正，拿著圓鍬不斷的挖土填補，把土壓的緊實，最後澆水，希望親手種植的肉桂樹更能抵抗颱風的侵襲。

老福系新生關喬勻說，種樹就像是慢慢成長的感覺，希望自己時間規劃得好一點，要盡情的玩，也要更認真的念書，猶如親手種下的樹一樣，不斷慢慢茁壯；營養系新生沈珈蔚說，從來沒有種植過樹木，學校安排新生種樹感覺很不錯，覺得很開心，也挺新鮮的，因為肉桂樹可以陪伴他4年。