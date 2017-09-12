基隆長安社區往百福車站天橋完工 10月啟用

台鐵斥資2000餘萬元在長安里民活動中心闢建天橋直達百福車站，路程從原本的450公尺縮短為80公尺，且為直線。（記者林欣漢攝）

2017-09-12 16:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區長安社區人口上看3000人，社區雖然緊鄰台鐵百福火車站，但居民搭車得先走下落差達7公尺的大斜坡，再爬9公尺高的樓梯，高低起伏大，對老弱婦孺極為不便，台鐵斥資2000餘萬元在長安里民活動中心闢建天橋直達百福車站，路程從原本的450公尺縮短為80公尺，且為直線，工程完工驗收中，將於10月初正式啟用。

立委蔡適應服務處主任林明智指出，百福車站既有的跨站式天橋未銜接長安社區，地方爭取多年，去年也曾就延宕問題召開協調會，現在已有效改善交通，使民眾通行更為便利。

長安里長張聰龍表示，長安天橋還沒蓋好前，居民搭車得先走下落差達7公尺的大斜坡，再爬9公尺高的樓梯，總共要爬99階，搭個車滿頭大汗，甚至曾經有長者因體力不堪負荷，走到車站大廳時氣喘發作。

台鐵說明，長安天橋使路途從450公尺縮短為80公尺，且為直線，不用再上下爬坡，目前正在辦理工程驗收，點交給市府維護管理。

基隆市長林右昌說，長安天橋是地方期待已久、重要的便民工程建設，環境也非常好，對老弱婦孺等行動不便者而言很方便，預計10月初選一個良辰吉日正式啟用。

副議長蔡旺璉表示，長安天橋從無到有歷經5年時間，對用路人來說很有效率、友善，感謝台鐵造福地方；七堵區市議員張耿輝建議市府與國產署協調，在周邊找適當地點闢建停車場供民眾停車。