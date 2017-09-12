談妙禪爭議 她酸「神明不會要你捐錢、再來護持你」

2017-09-12 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父，日前遭媒體爆料收受信眾募資購買的2輛2000多萬的名車勞斯萊斯，掀起外界熱烈討論。網路知名紅人「潔哥」李秉潔昨晚也在臉書PO文表示，每個人都可以有信仰，只要不傷害別人，誰管你信誰，「但真正的神明才不會要你捐錢再來護持你」。

針對妙禪收受信徒昂貴名車的爭議，潔哥表示，多年前自己曾被廠商瘋狂邀請參加一個XX教的聚會，那時因為才剛入行，不想打壞和廠商的交情，所以就赴約，後來她才知道這是被XX教視為最高功德的「接引利他」教義，

潔哥表示，當初「上課」前就要先繳300元，而上課是要跪在會場裡，聽一堆名人說自己身上的病痛因為師父就會好起來，還要跪一個不認識的師父畫像；熬到最後想說解脫了，卻沒想到卻突然被一群師兄師姊團團圍住，希望她能入會，並要繳交每月「護持師父2000元」。

潔哥無奈的說，「如果這世界真的有神明，祂一定是希望我把這二千元，拿來捐給流浪動物或是需要幫助的人」；每個人都可以有信仰，只要不傷害別人，誰管你信誰，「但真正的神明才不會要你捐錢再來護持你！」。

該文一出也引起網友熱議，有人留言「怎麼會有人腦子奇怪到信這種東西」、「 這個叫妙禪的，以前是做直銷，講到這邊有大腦的應該都懂了吧」、「支持行善宗教，只要是勸善的都好，宗教不應該是一直要信徒奉養老師，缺錢不會自己去賺嗎？一直要信徒奉獻，是乞丐嗎？」、「會主動要你捐錢的教基本上不用信，除非是隨喜，神並不會要你的錢 只是單純想幫助人，別在這麼傻傻的被騙還不知」。