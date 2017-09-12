兒童為主題 花蓮飯店業者搶攻親子市場

2017-09-12 15:58

〔記者王峻祺／花蓮報導〕暑期剛結束，花蓮多間飯店業者紛紛以「兒童」為主題，推出親子同樂等系列活動，盼能度過剛開學的旅遊淡季，獲得亞洲最佳親子飯店的市區某知名飯店，更邀請孩童在占地150坪大的歡樂森林中舉辦「繽紛彩虹派對」，並頒發「森林小博士」殊榮，預計將要率先搶攻開學後的第一波在地親子市場。

位在花蓮市中心、占地約150坪的知名五星級飯店，有一座以歡樂森林聞名的親子遊戲區，遊樂器材主攻「不插電」設施，涵蓋球池、閱讀區、積木及攀岩區，夏季才剛在泳池畔推出親子沙灘主題，成功在暑期衝高住房率，業者為趁勝追擊，再設計以8種顏色為構想的繽紛彩紅派對，仿照國外愛為小孩辦趴的風氣。

花蓮翰品酒店總經理唐玉書說，少子化讓台灣兒童派對商機每年以4至5倍的速度成長，花蓮飯店界目前尚未擴大開拓兒童市場並提供舉辦派對的完整遊戲區場地，現階段若能以較經濟實惠的價格，邀請親子們在五星級飯店舉辦慶生會、畢業典禮、兒童聚會及考試嘉勉等派對，預計將會受到家長青睞。

她強調，彩虹派對主要依序以紅、澄、黃、綠到彩虹等8種顏色進行，15人以上成行，每人酌收350元費用，飯店除提供150坪的歡樂森林場地讓親子遊憩外，也將安排彩繪杯子蛋糕及引進墨西哥傳統節慶活動「皮納塔」的驚喜小物彩球，引導孩童們回歸最自然的玩法，發揮無限想像力。