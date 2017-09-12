大甲區農友鄭增男等6人 角逐台灣稻米達人冠軍賽

2017-09-12 15:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市霧峰、烏日、外埔、大甲及台中地區等5個農會，經舉辦鄉鎮級競賽，遴選出吳滄海、陳明祥、施秋和、鄭增男、王貞富及劉紋尤等6名優勝農友，將代表台中市，參加10月份舉辦的台灣稻米達人冠軍賽。

農委會為提高國產稻米產業競爭力，將於10月份舉辦台灣稻米達人冠軍賽。各縣市最近紛紛透過稻米鄉鎮級競賽，以遴出優秀的農友參賽。

台中市共有霧峰、烏日、外埔、大甲及台中地區等5個農會，邀集行政院農委會農糧署、台中區農業改良場、台中市政府農業局、中興大學等輔導單位及專家擔任評審，舉辦鄉鎮級競賽，經過田間檢查、蛋白質含量測驗、稻米品質規格分析、糙米外觀性狀及食味評比等關卡，共選出6名優勝者，將代表台中參加全國競賽。

其中，吳滄海以享有「香米」盛名的台農71號，勇奪霧峰冠軍；外埔也由種植台農71號的陳明祥獲得優勝；台中地區則由劉紋尤種植的台稉9號榮獲第1名，台梗9號米質優良、耐儲存且食味佳；烏日區由施秋和奪得頭獎，其種植的台南16號有「台灣越光米」之稱。

大甲區則分為有機米與好米兩組，有機米組由鄭增男奪下第1名，所種植的台中192號以抗稻熱病、豐產聞名；也是種植台中192號的王貞富則榮獲好米組冠軍。鄭增男與王貞富今年分別為72及76歲，兩人從小即開始種植稻米，種稻資歷皆超過一甲子。

農業局表示，今年各區稻米比賽，無論是外觀或是口感，皆比往年進步，期能透過競賽活動，鼓勵農民改進田間栽培管理技術，生產高品質稻米，增加台中稻米知名度。