面對各界質疑 教育部：9/23課審大會可提出

2017-09-12 15:20

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教普通高中國語文領域課綱，教育部課審大會於10日通過文言文占比45％到55％，文言文派完勝，引發立委管碧玲昨天踢爆該議決違法，教育部今天召開內部會議討論，次長林騰蛟說明，依法，課綱審議是課審大會的權責，10日所有議事程序均經徵詢在場委員的同意後進行，會議結論也由課審大會表決決定，委員如有不同意見，在9月23日課審大會時可提出。

立委管碧玲表示，4個調降文言文比例的提案均未獲過半票數同意，教育部最後未經表決就採納研修小組的「原案」，這是因為「中等學校課程審議會組成及運作辦法」，自始就架空課審會大會的權力，以「得議決」之文字來規範課審大會的審議權，預留可以草率處理的空間。她也批評，這種方式完全就是威權心態，不但弱化決議的正當性，也傷害了民進黨的執政價值。

林騰蛟表示，依高級中等教育法等，各領域課程綱要的審議是課審大會權責，9月10日國語文領綱文白比例一案，議事程序均經徵詢在場與會委員同意後進行，會議結論亦由課審大會委員表決決定，不同意見的委員可在下次會議時對議事表決的質疑或會議紀錄詢問，教育部給予尊重，並將依議事程序進行。

對於所謂會議結論由課審大會表決決定，是針對4個調降文言文比例的修正案進行表決，研修小組所提的45％到55％草案，課審大會並未對此表決，立委管碧玲抨擊，依法，研修小組的草案和另4個調降文言文比例的修正案是「同等地位」，都應該表決。