舊車廂開展 高屏舊鐵橋打造教學場域

高屏溪生態融入舊車廂。（記者羅欣貞攝）

2017-09-12 15:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓遊客認識國定古蹟下淡水溪鐵橋（高屏舊鐵橋）的歷史與生態特色，屏東縣文化資產保護所委託屏東縣社區大學文教發展協會、屏北社區大學、凌雲國小與屏東縣愛鄉協會等，在鐵橋火車舊車廂內舉辦常設展，涵蓋鐵橋歷史、溪畔生態與凌雲國小理念教育等主題，今天（12日）開展。

屏東縣文化處長吳錦發表示，下淡水溪鐵橋有豐富的建築、人文與生態價值，這個教育場域也是林爽文事件時，革命軍南方首領莊大田與軍師金娘，與萬丹許舉人會戰的古戰場，往昔還有民眾在此普渡，千桌祭品，白花飄蕩，景象攝人，目前縣府在高屏溪左岸跨局處分工規畫，文化處將繼續向文化部爭取相關經費，並與屏北社大、凌雲國小等單位持續合作。

屏北社區大學校長林雅文表示，高屏溪左岸有舊鐵橋與5節舊火車車廂，第1節車廂展覽鐵橋1914年啟用到1992年除役的歷程，第2節車廂以「鐵道詩文集」為主題，邀請作家郭漢辰書寫代表「家鄉玄關」的鐵橋詩作，第3節車廂展覽高屏溪畔濕地、野鳥等生態。

凌雲國小高珠鈴校長表示，第4、5節車廂以凌雲國小理念教學為主題彩繪，稱為「凌雲號」，將其成為屏東市第一間理念學校的歷程呈現出來。主辦單位接下來還計畫在秋天推出2次環境生態導覽活動，讓下淡水溪鐵橋成為戶外教學與生態旅遊的重要場域。

下淡水溪鐵橋火車舊車廂常設展開展。（記者羅欣貞攝）