中市府單車隊赴日行銷花博 NHK專文報導

2017-09-12 15:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市副市長林陵三率領市府團隊及車友組成花博宣傳車隊，前往日本大分縣、愛媛縣、廣島縣宣傳花博，11日騎乘大分縣中津市「楓葉耶馬溪自行車道」，獲得日本電視媒體NHK報導。NHK報導指出，台中訪問團自山山町騎乘自行車至本山町，約13公里自行車道，沿途受到居民、學生歡迎，中津市長奥塚正典表示，下回將到台中參訪，提升兩地友好關係。

NHK報導指出，台中訪問團前往簽定旅遊交流協議的中津市，為明年在台中舉辦的花博宣傳，一邊騎單車，一邊與當地人交流。中津市和台中市都以自行車觀光為亮點，並於2月簽署自行車與旅遊方面的交流協議。

報導指出，訪問團約50人，為宣傳花卉博覽會，11日前往中津市騎乘自行車，從山山町到本山町約13公里，大約1個小時後抵達目的地青之洞門，當地人並以太鼓表示歡迎；中津市長奥塚正典接受NHK訪問時並指出，這次台中訪問團為宣傳花博而來，下次換中津市去台中參訪，提升兩地的友好關係。

林陵三為宣傳2018台中世界花博，率領市府成員及車友組成花博宣傳車隊，10日搭乘直航班機前往日本大分縣、愛媛縣及廣島縣參訪，並舉辦3場推介會。林陵三也轉送市長林佳龍的親筆邀請函，邀請3縣知事及日本觀光客明年到台中看花博。

花博宣傳車隊前往大分縣楓葉耶馬溪自行車道及瀨戶內海島波海道，藉由騎乘自行車宣傳花博。車隊騎乘過程中，連結自行車交流與花博宣傳，邀請日本各界提早規劃參觀花博行程。觀旅局表示，台中與大分縣去年開闢定期包機，台中市的后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊，並與日本的楓葉耶馬溪自行車道結為姊妹車道。