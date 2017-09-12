太陽閃焰沒在怕！福衛五號太空天氣預報系統超神！

福衛五號搭載的「太空天氣預報系統」發功。（資料圖 科技部提供）

2017-09-12 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕太陽表面於6日發生大規模爆發現象「太陽閃焰」，規模超過平時的1000倍，於8日到達地球。而昨（11）日大規模太陽閃焰再度出現。但成功大學太空天氣預測研究團隊認為這次「打偏了」，明（13）日將從地球旁邊掠過。另外，這次我國的人造衛星「福衛五號」派上用場，搭載世界罕有的「太空天氣預報系統」，準確預測了太陽閃焰的影響，未來或將讓我國在太空天氣預測領域扮演重要角色。

據成功大學今（12）日發表新聞稿指出，世界上僅有1到2個系統真正具備太空天氣預報能力，因為電離層的環境瞬息萬變，預測也極為困難，而成大與國家太空中心共同合作，於2016年成功開發出「電離層太空天氣預測系統」，即使遇到太陽風暴來襲也具備預報能力，能觀測電離層變化藉以推斷衛星所受的干擾影響。而此系統已於上個月由福衛五號搭載升空。

而福衛五號也於此次的太陽閃焰中證明實力，成功預測了太陽閃焰對於電離層的影響，進而判斷對於衛星的影響。成大地球科學系教授林建宏表示，6日產生的太陽風暴在台灣時間8日中午開始，對台灣上空的電離層產生電漿增強效應，對船隻、飛機、緊急救災用的高頻無線電通訊產生影響。不過這次磁暴未發生較能影響GPS的太空電漿泡，所以本次太陽閃焰對台灣影響不大。

不過這次發生規模如此龐大的太陽閃焰，地球為什麼能全身而退？林建宏指出，原因是太陽閃焰發生的位置較偏離正對地球的方向，所以強大的太陽風暴只是「擦邊」擊中地球，如果太陽閃焰早個兩天發生，可能會產生影響地球數天的「超級磁暴效應」。另外，昨日發生的第二次太陽閃焰由於太陽黑子的位置更偏離正對地球的方向，明（13）日將從地球旁邊掠過，只產生輕微的磁暴。

太空天氣預報是國際矚目的全新領域，因為如飛行導航、自駕車等科技都相當仰賴衛星，所以若能提早預警太空天氣，就能早一步預測衛星受影響的時間。目前世界上已有17個太空天氣預報作業中心，聯合國外太空事務委員會也正在積極規劃國際間共同合作太空天氣事務，台灣的中央氣象局在今年也成立了「太空天氣作業辦公室」。而因為福衛五號提升了預報準確度，未來成大將在太空天氣預測領域扮演重要角色。

福衛五號預測太空天氣。（圖取自成功大學）