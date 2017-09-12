飛安幕後功臣 飛機維修老師傅朱萬本傳承信念

2017-09-12 15:02

〔記者陳宜加／台北報導〕颱風將至，飛安更備受重視。提到航空業，在人們腦海產生的第一印象，應該是光鮮亮麗的空服員或是帥氣挺拔的機長，卻常常忽略那群掌握飛航安全關鍵的人物─飛機維修員。

遠東航空今天介紹世代傳承下的飛安，一位老師傅的信念與態度。走進偌大的飛機修護廠棚內，中央聳立著一架巨大的MD；炙熱的溫度參雜嘈雜機械聲，令人很難與看似光鮮亮麗的航空業畫上等號。負責飛機結構維修的朱萬本老師傅微笑地說：「這是我每天的工作環境，我大半輩子的光陰都獻給了飛機維修。」

朱老師傅自23歲進入部隊後就開始接觸飛機維修，已有40年以上之豐富經驗。回想當年的訓練，他玩笑地說：「以前的老師傅是很兇的！我們都很怕他。」但如今已無法用以前的方法，「帶徒弟就像對待自己的孩子，要用耐心去激發他們的興趣。」他認為，興趣加努力，是能在這一行持久的態度。也因此，他願意由台南北上至遠航上班，用更多的時間去教導徒弟，激發他們的興趣，不吝嗇地將技術傳承給下一代。

「百分之百的安全是我們的理念。」朱老師傅嚴肅地說。他認為飛航安全最重要的就是用心，每一步驟都按照程序，在彼此的合作下，共同確保乘客的飛航安全。也因為如此，他說，「我們廠內就像一家人，因為這份工作需要家人的感情，才能一同努力完成。」

廠棚內，每天都可以看見這些飛機維修員穿梭在飛機旁，秉持用心與努力態度，守護旅客飛航安全。