陶博館推「集點樹」 可愛樹圖鑑等你來養成

2017-09-12 14:37

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館，即日起推出「集點樹」服務，只需要輸入手機號碼即可累積點數，同時可養成20幾種不同故事性又可愛的樹圖鑑，而且點數可以贈與親朋好友，揪團享受集點樂趣。

陶博館館長吳秀慈表示，即日起在陶博館陶藝教室、文化商品店及小陶窩的消費都能變成點數，集滿5點可選擇兌換免費課程、折抵代燒費、入場券及明信片等，而且到年底前，點數2倍送，推薦陶博館的「常客」多多利用。

吳秀慈表示，陶博館日前推出的「實境解謎遊戲」獲得廣大迴響，是博物館的新玩法。在1樓至2樓的常設展設置的Beacon，能提供中、英、日、韓的即時導覽服務，讓全球遊客都能輕鬆認識陶瓷藝術。近期推出的「集點樹」集點服務更是服務數位化的加值應用，未來將推出更多數位化的科技服務，敬請期待。

「集點樹」是由「臺大資工所2B（Blockchain & Big-data）實驗室」創立的「樹懶科技股份有限公司」設計，首次使用「集點樹」服務的民眾可先至App Store或Google Play免費下載「集點樹」App，並依照指示開通帳號後，可立即使用。無紙化的集點功能不但相當環保，對於時常來訪的民眾更是一項利多的活動。