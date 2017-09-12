科大生建汙水處理系統 印尼社區灰水變乾淨

台科大學生清洗汙水處理系統中的濾材。（台科大提供）

2017-09-12 14:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學13名學生趁暑假前往印尼，發現當地泗水社區存在嚴重的用水問題，抽取遭汙染的地下水，供水更不穩定，便與在地理工學院合作，花18天建造合適的汙水處理系統，讓灰色的水經過濾為乾淨水質，改善當地問題。

台科大表示，13名學生來自化工系、電機系、機械系、營建系等，參加台印雙邊國際工程志工團隊，並深入印尼的泗水社區，發現其中不僅將家庭廢油、垃圾直接往水溝倒，要用水則抽取地下水，但往往水質已受汙染而呈灰色，另外供水也不穩，生活品質堪慮。

台灣學生與當地的泗水理工學院（ITS）學生合作，利用18天的時間，動手建造出汙水處理設備，讓水質從灰色變乾淨，甚至也加裝過濾器，把當地的自來水變成可用的水，成功建設還獲得當地媒體報導。

擔任志工的台科大電機系賴芯霈表示，為了解決汙水問題，團隊先將水拿去檢驗，了解裡頭的成分及汙染物，並設置1座汙水處理系統，可以過濾水中的油，並沉澱汙泥，雖然濾材過濾的水無法直接飲用，但能夠拿來澆花或洗車，有非常大的改善。

另名志工羅有町也說，當地居民因白天自來水供水不穩，無水可用，必須抽取自家的地下水，但地下水很可能已經受到家庭排放的廢水汙染，這次協助建造汙水處理系統，雖只是小小起頭，但長遠來看對環保也有益處，感到自己做的事非常有意義，也更願意努力付出。

台科大學生發揮工程長才，在當地建造了汙水處理系統、飲用水系統及儲水槽，解決汙水及儲水等問題。（台科大提供）

台科大志工團和印尼泗水理工學院合作，幫印尼泗水的社區建造汙水處理槽。（台科大提供）