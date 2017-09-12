關子嶺温泉美食節23日登場 「小泉」、「小楓」來代言

關子嶺小泉（左）、小楓（右）漫畫代言角色亮相。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-12 14:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2017台南關子嶺溫泉美食節」將於9月23日至10月22日登場，首度推「小泉」、「小楓」專屬漫畫角色為關子嶺活動代言，以後還將開發各式行銷宣傳，今天初出道曝光，讓人眼睛一亮。

今天宣傳活動由代理市長李孟諺、南市議會議長賴美惠及多位民代、店家聯合参與，還有Cosplay串場增添熱鬧。

今年關子嶺溫泉美食節活動亮點，23日開幕當晚6時30分舉行「夜祭巡行」，邀請民眾穿著浴衣、祭典服，手持竹扇，跟隨著5米高的大型火王爺花燈向關子嶺在地神祇－火王爺祈福。

溪頭妖怪村舞蹈團隊為關子嶺設計一段簡單易學的火王爺祭典舞，也於今天首度發表展演，將於開幕巡行中帶領遊客共舞，配合現場太鼓、火舞、Cosplay等展演帶進熱鬧慶典氣氛。

活動期間每週假日市集將免費提供上百件繽紛浴衣供遊客體驗，10月7日至10日、10月14至15日還有從日本來台的 「京都着物レンタル さくら」現場提供更精緻的付費日本浴衣租借服務，現場更將限量開放由台南在地「米蘭時尚髮型」免費提供妝髮造型，讓關子嶺住宿旅客體驗。

「溫泉美食」精選關子嶺10家餐廳推出店內的必吃菜色舉辦「關嶺美食傳送門」活動，遊客可透過手機QRcode取得消費優惠。

李孟諺表示，關子嶺的泡湯風氣，也帶動了白河、東山等沿線觀光產業的發展，在地的農村有很多有趣的小角落，結合浴衣文化也引發許多年輕人的興趣，加上溫泉週邊美容產品的推廣，關子嶺旅遊人潮逐年增加，已破百萬人次。

南市觀光旅遊局長王時思表示，10月7日將舉辦浴衣派對及Cosplay競賽，歡迎Cosplay愛好者踴躍報名，今年並由動漫協會設計關子嶺代言人小楓、小泉，將透過這2個漫畫角色，讓大家認識更多關子嶺的故事，此外，還有一位常在旅服中心出現的動漫人物小滿，希望透過這樣的設計與年輕朋友接軌，讓喜歡旅遊的朋友更認識台南。

賴美惠表示，台南好山好水，關子嶺溫泉是世界3大泥漿溫泉，關子嶺地區每年觀光遊客人數持續成長，105年總遊客人數已超過140萬人次。

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