公園樹幹長出藥方？ 已觸法、衛生局派員查訪

彰化縣員林市的員林公園近來出現2棵「行醫樹」，樹上掛滿放有紙捲的紙筒，紙捲打開一看，盡是「生男、生女秘方」、「各式治癌藥方」（記者顏宏駿攝）

2017-09-12 14:24

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林市的員林公園近來出現2棵「行醫樹」，樹上掛滿放有紙捲的紙筒，紙捲打開一看，盡是「生男、生女秘方」、「各式治癌藥方」，有沒有人因這些藥方治好病，不得而知，但放置藥方者已觸犯「醫療法」與「醫師法」，縣府衛生局今派員了解情況

這2棵樹位於公園裡人潮出入最頻繁的地方，樹幹綁著多個紙筒，裡面的紙捲全是癌症、高血壓、血管栓塞的中藥方，還有預防腦中風、通血路等藥方，連生男、生女秘招也有，民眾笑稱，這裡快要變成「公園中醫診所」。

經常來此地運動的一名老先生說，「行醫樹」在此地已有一段時間，原是一名肝病患者因一帖中藥方治好自己的病症，他為了「回饋社會」，就把自己的藥方影印公開，放在樹幹上，後來有些人有樣學樣，紛紛跟進，把民間流傳的中藥方全都丟到紙筒內。

有些藥方還寫上「良心話，信不信由你，凡吃過的人同稱讚」等字，更扯的是其中一項癌症藥方，藥單子上面註明「這是一名死刑犯死前供出來的」。

彰化縣衛生局今天獲報已派員前往現場了解情況，試圖找出放置藥方的人士，局長葉彥伯說，當事人的行為已觸犯「醫療法」與「醫師法」，「醫師法」第 28 條「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者」，可處 6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

彰化縣員林市的員林公園近來出現2棵「行醫樹」，樹上掛滿放有紙捲的紙筒，紙捲打開一看，盡是「生男、生女秘方」、「各式治癌藥方」（記者顏宏駿攝）