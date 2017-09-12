中颱泰利再增強！氣象局發布海上颱風警報

氣象局在下午2點30分針對北部、東部海面發布海上颱風警報，最快在今晚至明晨針對北部、東北部發布陸上颱風警報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-12 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風泰利持續朝台灣逼近，強度也有所提升，對北部海面構成威脅，氣象局在下午2點30分針對北部、東部海面發布海上颱風警報，最快在今晚至明晨針對北部、東北部發布陸上颱風警報。

根據中央氣象局的最新觀測，中度颱風泰利，中心氣壓965百帕，下午2點的中心位置在北緯22.1度，東經128.8度，也就是在台北的東南東方約810公里之海面上，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑50公里，以每小時21轉18公里的速度朝向西北西進行。

氣象局指出，泰利颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈朝台灣東方海面接近，對台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅，預計此颱風未來仍有增強的趨勢。

另外受颱風及其外圍環流影響，今（12日）晚起中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8到9級強陣風；台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、北部及南部沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。