去年被秒殺 黃金博物館秋季小旅行即起報名

2017-09-12 13:59

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立黃金博物館去年在秋天推出限量山城小旅行活動，深受都市民眾捧場，連續幾梯次都秒殺完售，今年黃博的秋季小旅行選在9月23日到10月15日期間的週末假日登場，即日起受理報名，共6梯次。

黃金博物館營運推廣組組長林純雅表示，秋季小旅行是請在地居民當導覽員，有更多人文元素，旅行結束還有表演可以欣賞，今年以「戀戀金瓜石，山城悠遊行」為主題，邀民眾來一場深度旅遊。

黃金博物館館長王錦華表示，今年邀張傳益、吳朝潭兩位在地達人分別擔任銅山里與新山里的超級導覽員，帶領遊客悠遊社區小巷，走訪溫州寮、祈堂老街、復山金礦等地，從在地人的角度，讓人細細品味，得天獨厚的金瓜石，不只擁有美麗的風景，還有更多人文歷史故事。

除了走訪社區，黃博還安排表演藝術節目，其中，國內少數透過舞蹈探討環境生態議題的「舞蹈生態系創意團隊」，將以金瓜石蔚藍大海、翠綠山巒、古樸房舍、蜿蜒小徑為背景，帶來融合表演藝術與環境景觀的精彩演出，透過舞者的豐富肢體語言，重新省思人與自然、土地的關係，也留下在金瓜石小旅行的特別回憶。

活動即日起受理報名，參加有機會獲得藝術家廖文琪的手繪明信片和手繪地圖，把金瓜石的美打包帶回家，共有9月23日、24日、30日，以及10月1日、14日、15日共6梯次行程，每梯次限15人報名，報名費用200元，4人以上同行，每人可享報名費9折優惠，詳情可電洽：02-25334246。