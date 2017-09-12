中市客語示範幼兒園 石岡、土牛國小附幼揭牌

2017-09-12 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動客語向下扎根，台中市客語示範幼兒園版圖再增加石岡及土牛國小附設幼兒園兩處，並於今天舉行揭牌典禮！目前台中市客語示範幼兒園共6校19班，台中市客委會主委劉宏基希望明年山城區國小附設幼兒園能全部納入示範，未來並將向上延伸到東勢及石岡區國小低年級。

台中市客語示範幼兒園-石岡國小附設幼兒園及土牛國小附設幼兒園，今天上午在副市長林依瑩、客委會主委劉宏基及石岡區長高文生等揭牌下成立。

副市長林依瑩表示，市長非常重視客家文化推動，明年預算教育、社會是擴增最多的，特別是客家文化這一塊，客家文化要推，最核心的還是語言，必需從小扎根，幼兒園開始用沈浸式的教學導入客家語言，效果非常好，台中市從104年開始推廣客語示範幼兒園，從最開始的2校6班，目前已增加至6校19班，未來還會延伸到更多學校，除山城等重點區域外，也會推廣到其他區域，讓客語真的向下扎根。

劉宏基表示，目前石岡區公立幼兒園皆已成立客語示範幼兒園，目前東勢區10校已有2校成立，新社區8班也成立3班，明年目標是東勢及新社區國小公立幼兒園全部成立。

石岡國小附設幼兒園主任謝佳容說，因幼兒園老師都非客家人，不會客家話，目前校方引進客語薪傳師，每週為學童上課3天，幼兒園教師也邊上邊學，師生一起學客語；土牛國小校長詹鍾松則表示，該校幼兒園中小班教師會說客語，教學沒有問題，大班老師不會，但教育局以加分等獎勵教師及校長等取得客語認證，所以教師也都在努力學習，將透過在課堂上使用50％以上的客語教學，讓學生自然而然學習客語，達到沈浸式教學的目的。

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