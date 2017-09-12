徐旭東全家出動賣床單 東妮寢飾發表秋冬新品

2017-09-12 13:29

〔記者陳柔蓁／台北報導〕遠東新（1402）旗下寢具品牌東妮寢飾（Tonia Nicole）今發表秋冬新品，徐旭東說，睡覺睡得舒適、也要睡得高雅，更要把這個品牌打造成高雅、現代化、國際化品牌。遠東新要擦亮品牌拚創新，品牌大轉型，第一砲就是東妮寢具。徐旭東的夫人徐瑪俐、兩位女兒徐國梅與徐國玲、兒子徐國安與兒媳全都出席。

東妮寢飾1986年成立，是遠東新集團總裁徐旭東以兩位愛女名字命名的寢具品牌，睽違兩年後再度推出新系列，徐旭東說，這個料子，是研究發展處，用特別的原料來自奧地利的天絲、用特別方法印花，在關係企業內走了一大圈才出來的料子。

徐旭東說，現在要檢討品牌，之前有經營BVD男性內衣褲的成功經驗，現在該品牌易主，遠東新百分百持股的子公司「全家福股份有限公司」，打造一連串Tonia Nicole寢飾、Charisma寢飾、La Mode寢飾、FET內衣。遠東新要自創品牌，先要參考別人系統化的經營方式。

遠東新總經理胡正隆說：東妮進入更創新、更舒適的型態，這是一個好的轉型機會。遠東百貨總經理徐雪芳則說：遠東百貨20年前成立，是台北第一個mall，現在要以小巧精緻，新的形象呈現。

本次活動並請到藝人賈永捷站台，她認為天絲透氣涼感，而每個空間放天絲做成的不同寢具則能調節心情。