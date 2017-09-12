北市公宅租金新制 市價85折再領補貼

2017-09-12 13:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府今天舉辦第5次「居住正義論壇」，討論北市居住議題。都發局今天討論「公宅合理負擔租金」時公布新的公宅租金政策。都發局表示，過去的公宅租金為市價85折，低收入為市價4折。而依照新的租金作法則為市價85折，民眾再依照自己身分去申請適合的租金補貼，讓不同住戶可以享有分級優惠，預計明年1月1日上路。

都發局長林洲民提到，郝龍斌8年通過公宅預算跟柯文哲3年通過公宅預算是1比6.8，顯示在公宅政策上是個「行動派政府」。而他也提到，30歲以下的市民要花收入的48.51%，60歲以上者則要負擔收入的35%在房租上，顯示公宅政策推動的必要性。

都發局住宅企劃科長吳名秋解釋，目前一般戶公宅租金為市價租金85折再加管理費，而低收入戶租金則為市價4折，租金差額由市府編列預算補貼。而新的作法將會維持租金85折，再讓各戶依照家庭收入去領取3種級別的租金補貼，達到制度標準化及公平性。

今天到場都市發展學者認為這是一個優秀的作法，甚至直說比中央規劃還有效。中華民國住宅學會理事長彭建文提到，這次的作法對於公宅租金上有很大的改善，但他也提醒目前市價85折是用「標準租金」，但應調查出得更精準的租金水準，來反映真實現況。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱則說，這次都發局提出來的方案比他預期的還要正面，認為這絕對是個進步的作法，而他提醒未來在公宅租金補貼跟民間租金補貼上如何調配將是未來課題，建議應該要以公家興建的公宅為優先。