房仲業者：大台北高總價住宅 價跌量增

2017-09-12 13:21

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者統計上半年大台北都會區高總價住宅實價揭露紀錄，發現不論北市中心5區、北市郊區以及新北市，房價均較去年同期出現2至8.1%不等的修正幅度，其中又以北市中心5區房價修正幅度最明顯，高達8%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，大台北地區高總價市場買氣已凍結一段時間，此次統計主要分為3類，分別為北市中心5區，包括中正、中山、大安、松山及信義區等總價6千萬以上；北市郊區，包括北投、士林、大同、萬華、內湖、南港及文山等7區，總價4千萬以上，以及新北市總價2千萬以上的實價紀錄。

發現今年上半年與去年同時期交易價量比較，台北市呈現「價跌量增」，新北市則是呈現「價微跌、量小縮」的局面。整體來看，大台北都會區的高總價市場房價下跌趨勢出現，交易量則轉向逐漸回溫，其中，台北市中心區總價6000萬以上的高總價住宅，今年上半年每坪均價約104.8萬元，相較去年同期每坪均價約114.1萬元，價格修正約8.1%，不過，買氣卻明顯成長4成，為大台北都會區高總價住宅價格修正，交易量成長幅度最明顯的區域。

不過，有房產業者則有不同看法，指出「東西匯」、「華爾道夫三期」以及「長安一品」均以新案交屋為主，並不能算是今年買氣，因此，明顯成長4成幅度應有不少是新案交屋挹注。

至於，新北市高總價交易市場呈現與去年同期比較，價量變化較小，熱區以林口區、板橋區與新莊區名列前三，今年上半年新北市整體高總價住宅5年內新屋交易比重高達七成，平均房價尚未出現明顯跌幅，因此，與去年同期比較，平均房價小跌2%，交易量仍小幅量縮6%，價量呈現「價微跌、量小縮」的情況。